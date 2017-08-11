Фонд святой Екатерины и ОДКБ № 1 подписали соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под документом 11 августа поставили директор фонда Александр Андреев и главный врач медицинского учреждения Олег Аверьянов.

Соглашение направлено на приобретение уникального оборудования для хирургической службы больницы. Были закуплены высокоскоростная многофункциональная дрель, позволяющая выполнять операции значительно быстрее, увеличивая их безопасность и уменьшая риск послеоперационных осложнений, а также скоба Мэйфилда, позволяющая добиться не только стабильного и фиксированного положения головы во время операции, но и придать максимально нужное положение, что напрямую влияет на сроки выполнения операции и безопасность ее проведения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день скобы Мэйфилда для детей нет ни в одном медицинском учреждении Среднего Урала.

«Это первый проект фонда в сфере медицины. Заключив сегодняшнее соглашение, мы сделали очень важный шаг в рамках совместной работы с больницей. Заключено стратегическое соглашение и уже поставлено первое оборудование, благодаря которому, я надеюсь, будет спасена не одна жизнь», — отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В больнице ежегодно выполняется порядка 3 500 хирургических операций, более 18 000 детей и 6 500 женщин получают лечение в стационаре, 130 00 детей получают консультации в консультативно-диагностической поликлинике ОДКБ № 1.

«Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с фондом, которое будет, конечно же, направлено на обеспечение потребностей нашего медицинского учреждения современным оборудованием. Это позволит максимально увеличить доступность оказания медицинской помощи маленьким пациентам Свердловской области. Одним из приоритетных направлений в ближайшем будущем станет оснащение нашего хирургического блока и покупка мебели для пациентов», — подчеркнул главный врач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов.