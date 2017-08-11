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16:34 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде умер музыкант областной филармонии Владимир Вавилин

В пятницу, 11 августа, в Калининграде скончался музыкант областной филармонии им. Е. Ф. Светланова Владимир Вавилин. Об этом Клопс.Ru сообщили в рекламно-информационном отделе учреждения.

Вавилин работал солистом-инструменталистом концертного духового оркестра филармонии. В 2007 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Прощание с музыкантом пройдёт 14 августа в церкви Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Киевская, 75). Траурная церемония запланирована с 13.00 до 14.00.

«Владимир Аркадьевич Вавилин принадлежал к славной когорте замечательных музыкантов, навсегда вписавших свое имя в летопись культуры Калининградской области. Профессионал высокого класса, виртуозно владевший своим инструментом, опытный оркестровый музыкант, солист и концертмейстер группы флейтистов Концертного духового оркестра филармонии, Калининградского симфонического оркестра, вдумчивый талантливый педагог, Вавилин был до конца предан своему любимому делу. Высокое исполнительское мастерство позволяло ему с блеском воплощать композиторские замыслы в рамках предлагаемой дирижерской трактовки, его волшебной флейте были подвластны сочинения самых разных жанров — от классики до современной музыки и джаза. Светлая память о прекрасном музыканте навсегда останется в сердцах его коллег и благодарных слушателей», — подчеркнули в филармонии.

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