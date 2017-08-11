Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
16:36 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси все больше мужчин страдают от домашнего насилия

Большинство обратившихся на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия — женщины (94%), однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин.

Возросло число звонков от мужчин на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МОО «Гендерные перспективы».

Читайте также
Дудинский и Раецкая женятся в пятницу

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия работает в Беларуси уже пять лет, консультанты сервиса приняли почти 10 тыс. звонков.

«Большинство обратившихся — женщины (94%). Однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин, — отметила руководитель горячей линии Анна Коршун. — Так, в текущем году поступило 42 запроса от абонентов-мужчин, которые страдают от насилия в семье или являются его свидетелями».

Как правило, на горячую линию обращаются сами пострадавшие от семейных агрессоров (80%). Звонят также родственники, друзья, знакомые жертв домашнего насилия (18%). Реже к специалистам линии обращаются агрессоры (за пять лет зафиксировано лишь 18 запросов от людей с агрессивным поведением). Как правило, цель таких звонков — убедить консультантов, что страдающая от агрессии супруга или сожительница во всем виновата сама.

География звонков широка: они поступают из всех регионов Беларуси (из Минска — 36%, областных городов — 19%, районных центров — 18%, маленьких городов, сельской местности — 20%). Портрет пострадавших от насилия в семье остается без существенных изменений на протяжении последних лет: это женщина в возрасте 27−40 лет (34%), проживает в Минске и Минской области (47%), замужем (54%), имеет одного или двух несовершеннолетних детей (71%). При этом, по словам Анны Коршун, проявляются и новые тенденции: в последнее время увеличилось количество обращений от абонентов в возрасте старше 50 лет (их удельный вес возрос до 34%).

Таким образом, каждый третий звонок поступает от людей старшего и пожилого возраста. И женщины, и мужчины этой возрастной категории страдают от агрессивных действий со стороны детей (сыновей и дочерей), супругов, других родственников. К сожалению, среди жертв домашнего насилия регистрируется все больше многодетных женщин, имеющих трех и более детей (9%). Агрессорами чаще выступают мужчины (86%).

Средний возраст обидчиков — 27−40 лет (40%). Женщины проявляют агрессию в 14% случаев. Как правило, насилие исходит от супруга (45%), а также бывшего супруга (13%), сожителя или интимного партнера (5%). Случается, агрессивно ведет себя сын (13%) или дочь (5%). Около 56% агрессоров имеют зависимость (алкогольную — 53%, наркотическую — 2%, игровую — 1%). Об отсутствии зависимости говорили 36% абонентов. При этом в 78% случаев акты насилия совершаются независимо от того, находится агрессор под воздействием какого-либо вещества или нет.

Пострадавшим приходится сталкиваться с психологическим насилием (96%), физическим (69%), экономическим (43%), с манипуляцией и шантажом детьми (9%), ограничением свободы и передвижения (9%), сексуальным насилием (4%). 38% абонентов отметили, что в их семьях насилию также подвергаются несовершеннолетние дети.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сделано в Беларуси. Топливо и энергетика: деньги от Абрамовича, пошлины от Путина и нефть от Чавеса
Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях
Новейший российский истребитель получил официальное название
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Власти выделят 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
Главное дерби России: от паса Карпина до ляпа Васина Вспоминаем самые брутальные игры главного противостояния страны
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы Резидент Comedy Club представил звездным гостям комедию «Бабушка легкого поведения» с собой в главной роли
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь