В Беларуси все больше мужчин страдают от домашнего насилия

Возросло число звонков от мужчин на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МОО «Гендерные перспективы».

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Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия работает в Беларуси уже пять лет, консультанты сервиса приняли почти 10 тыс. звонков.

«Большинство обратившихся — женщины (94%). Однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин, — отметила руководитель горячей линии Анна Коршун. — Так, в текущем году поступило 42 запроса от абонентов-мужчин, которые страдают от насилия в семье или являются его свидетелями».

Как правило, на горячую линию обращаются сами пострадавшие от семейных агрессоров (80%). Звонят также родственники, друзья, знакомые жертв домашнего насилия (18%). Реже к специалистам линии обращаются агрессоры (за пять лет зафиксировано лишь 18 запросов от людей с агрессивным поведением). Как правило, цель таких звонков — убедить консультантов, что страдающая от агрессии супруга или сожительница во всем виновата сама.

География звонков широка: они поступают из всех регионов Беларуси (из Минска — 36%, областных городов — 19%, районных центров — 18%, маленьких городов, сельской местности — 20%). Портрет пострадавших от насилия в семье остается без существенных изменений на протяжении последних лет: это женщина в возрасте 27−40 лет (34%), проживает в Минске и Минской области (47%), замужем (54%), имеет одного или двух несовершеннолетних детей (71%). При этом, по словам Анны Коршун, проявляются и новые тенденции: в последнее время увеличилось количество обращений от абонентов в возрасте старше 50 лет (их удельный вес возрос до 34%).

Таким образом, каждый третий звонок поступает от людей старшего и пожилого возраста. И женщины, и мужчины этой возрастной категории страдают от агрессивных действий со стороны детей (сыновей и дочерей), супругов, других родственников. К сожалению, среди жертв домашнего насилия регистрируется все больше многодетных женщин, имеющих трех и более детей (9%). Агрессорами чаще выступают мужчины (86%).

Средний возраст обидчиков — 27−40 лет (40%). Женщины проявляют агрессию в 14% случаев. Как правило, насилие исходит от супруга (45%), а также бывшего супруга (13%), сожителя или интимного партнера (5%). Случается, агрессивно ведет себя сын (13%) или дочь (5%). Около 56% агрессоров имеют зависимость (алкогольную — 53%, наркотическую — 2%, игровую — 1%). Об отсутствии зависимости говорили 36% абонентов. При этом в 78% случаев акты насилия совершаются независимо от того, находится агрессор под воздействием какого-либо вещества или нет.