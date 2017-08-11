Из-за вируса Коксаки? Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами, прибывающими в Екатеринбург из Турции

Источник: Reuters

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в отношении каждого рейса проводится тепловизионный контроль для выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний (пока пассажиров с повышенной температурой тела не выявлено). Также отработаны вопросы взаимодействия с медицинской службой аэропорта и управлением здравоохранения Екатеринбурга. Речь идет о комплексе профилактических (противоэпидемических) мероприятий при выявлении лиц с подозрением на энтеровирусную инфекцию в части лабораторного обследования и госпитализации.

«В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области открыта “горячая линия”, позвонив на которую жители региона могут узнать о профилактике и симптомах заболевания энтеровирусной инфекцией, а также сообщить о выявленных случаях заболевания этой инфекцией. Телефон “горячей линии” (343) 270−15−97», — добавили в ведомстве.