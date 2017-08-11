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16:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Из-за вируса Коксаки? Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами, прибывающими в Екатеринбург из Турции

Роспотребнадзор по Свердловской области усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими в екатеринбургский аэропорт Кольцово из Турции.

Источник: Reuters

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в отношении каждого рейса проводится тепловизионный контроль для выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний (пока пассажиров с повышенной температурой тела не выявлено). Также отработаны вопросы взаимодействия с медицинской службой аэропорта и управлением здравоохранения Екатеринбурга. Речь идет о комплексе профилактических (противоэпидемических) мероприятий при выявлении лиц с подозрением на энтеровирусную инфекцию в части лабораторного обследования и госпитализации.

«В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области открыта “горячая линия”, позвонив на которую жители региона могут узнать о профилактике и симптомах заболевания энтеровирусной инфекцией, а также сообщить о выявленных случаях заболевания этой инфекцией. Телефон “горячей линии” (343) 270−15−97», — добавили в ведомстве.

Напомним, в начале августа в российских СМИ начали появляться сообщения о том, что в Турции среди туристов происходит распространение вируса Коксаки. При этом информация не была подкреплена какими-либо данными. Тем не менее, сначала свои рекомендации дал Ростуризм, а затем и Роспотребнадзор признал, что условия в районе залива у турецкого города Аланья в провинции Анталья являются небезопасными для туристов.

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