Жительница Волгоградской области родила девятого ребенка
Жительница Нехаевского района Волгоградской области Елена Мещерякова родила девятого по счету ребенка.
Жительница Нехаевского района Волгоградской области Елена Мещерякова родила девятого по счету ребенка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете здравоохранения, женщину привезли в перинатальный центр в Волгограде, чтобы рискованные роды прошли успешно.
К настоящему моменту многодетная мать уже выписалась из роддома. Теперь у нее две дочери и семеро сыновей. Врачи отмечают, что рождение девятого ребенка в семье — редкость в Волгоградской области.