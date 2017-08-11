Жительница Волгоградской области родила девятого ребенка

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете здравоохранения, женщину привезли в перинатальный центр в Волгограде, чтобы рискованные роды прошли успешно.

К настоящему моменту многодетная мать уже выписалась из роддома. Теперь у нее две дочери и семеро сыновей. Врачи отмечают, что рождение девятого ребенка в семье — редкость в Волгоградской области.