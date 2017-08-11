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16:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жительница Волгоградской области родила девятого ребенка

Жительница Нехаевского района Волгоградской области Елена Мещерякова родила девятого по счету ребенка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете здравоохранения, женщину привезли в перинатальный центр в Волгограде, чтобы рискованные роды прошли успешно.

К настоящему моменту многодетная мать уже выписалась из роддома. Теперь у нее две дочери и семеро сыновей. Врачи отмечают, что рождение девятого ребенка в семье — редкость в Волгоградской области.

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