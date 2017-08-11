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17:56 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области пройдет фестиваль патриотической песни

Ежегодный фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара» состоится в Руднянском районе области 18−19 августа. В нем примут участие сольные исполнители и творческие коллективы из Волгоградской и Саратовской областей, Москвы и других регионов России.

Фестиваль пройдет уже в десятый раз. За это время его участниками стали свыше тысячи исполнителей из разных регионов России и стран СНГ. В этом году концертная программа будет посвящена 75-й годовщине начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Торжественное открытие фестиваля в Руднянском районе пройдет 18 августа на площади районного центра культуры и досуга «Современник» в 19−00. На сцене выступят творческие коллективы и исполнители патриотической песни, среди которых будут ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Волгоградскую область представят участники из еланского ВИА «Ностальгия», суровикинских ВИА «Нова эра» и «Эверест», новоаннинского эстрадного ансамбля «Акварель», солисты из Дубовского, Алексеевского, Руднянского муниципальных районов.

Параллельно с концертной программой будет работать областная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Во славу Победы и мира!». В ней примут участие 74 умельца из Руднянского, Еланского, Жирновского, Камышинского районов и города Михайловки.

На следующий день фестиваль продолжит работу на центральной площади поселка Рудня у памятника «Красные знамена». Здесь в 11.00 состоится молодежная акция «Спасибо бабушке и деду за Сталинградскую победу» с возложением цветов к братской могиле. А вечером, в 19.00, у районного ДК пройдет гала-концерт участников.

В качестве учредителей и организаторов выступят комитет культуры Волгоградской области, государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский областной центр народного творчества», администрация Руднянского муниципального района, администрация Руднянского городского поселения, Руднянская районная организация ветеранов Афганистана. Справки по телефонам: 8 (84453) 7−10−37, 7−10−37, 7−29−34.

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