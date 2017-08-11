В Волгоградской области пройдет фестиваль патриотической песни

Фестиваль пройдет уже в десятый раз. За это время его участниками стали свыше тысячи исполнителей из разных регионов России и стран СНГ. В этом году концертная программа будет посвящена 75-й годовщине начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Торжественное открытие фестиваля в Руднянском районе пройдет 18 августа на площади районного центра культуры и досуга «Современник» в 19−00. На сцене выступят творческие коллективы и исполнители патриотической песни, среди которых будут ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Волгоградскую область представят участники из еланского ВИА «Ностальгия», суровикинских ВИА «Нова эра» и «Эверест», новоаннинского эстрадного ансамбля «Акварель», солисты из Дубовского, Алексеевского, Руднянского муниципальных районов.

Параллельно с концертной программой будет работать областная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Во славу Победы и мира!». В ней примут участие 74 умельца из Руднянского, Еланского, Жирновского, Камышинского районов и города Михайловки.

На следующий день фестиваль продолжит работу на центральной площади поселка Рудня у памятника «Красные знамена». Здесь в 11.00 состоится молодежная акция «Спасибо бабушке и деду за Сталинградскую победу» с возложением цветов к братской могиле. А вечером, в 19.00, у районного ДК пройдет гала-концерт участников.