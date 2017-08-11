Синоптики прогнозируют тёплую погоду без осадков в Нижегородской области 12 и 13 августа

Согласно информации, сегодня, 11 августа, прогнозируется значительная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем при западном ветре +22…+25°, ночью около +15°.

В выходные, 12—13 августа , и днем 14 августа осадки маловероятны. На фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Дневная температура 12 августа +22…+25°, 13 и 14 августа с южным ветром воздух прогреется до +25…+28°, ночные значения +11…+14°. Температура воды +20…+22°.