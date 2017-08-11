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17:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют тёплую погоду без осадков в Нижегородской области 12 и 13 августа

Синоптики прогнозируют тёплую погоду без осадков в Нижегородской области 12 и 13 августа 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сегодня, 11 августа, прогнозируется значительная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем при западном ветре +22…+25°, ночью около +15°.

В выходные, 12—13 августа, и днем 14 августа осадки маловероятны. На фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Дневная температура 12 августа +22…+25°, 13 и 14 августа с южным ветром воздух прогреется до +25…+28°, ночные значения +11…+14°. Температура воды +20…+22°.

В ночь с 14 на 15 августа ожидаются грозы и порывистый ветер. Максимальная температура воздуха днем во вторник и среду (15—16 августа) к полудню будет всего +21…+24°, ночной фон +8…+11°. Днем 15 августа и 16 августа без осадков.

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