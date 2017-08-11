Синоптики прогнозируют тёплую погоду без осадков в Нижегородской области 12 и 13 августа
Синоптики прогнозируют тёплую погоду без осадков в Нижегородской области 12 и 13 августа 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют тёплую погоду без осадков в Нижегородской области 12 и 13 августа 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Согласно информации, сегодня, 11 августа, прогнозируется значительная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем при западном ветре +22…+25°, ночью около +15°.
В выходные,
В ночь с 14 на 15 августа ожидаются грозы и порывистый ветер. Максимальная температура воздуха днем во вторник и среду (