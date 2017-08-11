Дети в летних лагерях труда и отдыха зарабатывают Br100−220 за смену

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летних лагерях труда и отдыха дети зарабатывают Br100−220 за смену. Об этом на брифинге в пресс-центре БЕЛТА сообщила консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси Лариса Емельянчик.
По ее словам, в последние пять лет большую популярность приобрели летние лагеря труда и отдыха. Таких лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием по итогам первых двух летних месяцев работало 940. «В лагерях труда и отдыха дети зарабатывают Br100−220 рублей за смену. Это существенное подспорье для семейного бюджета. В лагерях этой категории отдыхали, трудились и оздоравливались около 15 тыс. детей», — сказала Лариса Емельянчик.
Начальник отдела по взаимодействию с органами госуправления и методической работе Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков отметил, что в трудовых лагерях уже оздоровлено 92% детей от запланированного. «В последние годы интерес и востребованность лагерей этой категории резко возросли. Заполняемость трудовых лагерей всегда находится на высоком уровне», — подчеркнул Алексей Желенков.