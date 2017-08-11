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16:42 (мск), источник: Volga News

В Самаре определены места проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок

Как сообщают в мэрии Самары, с 14 августа начинается прием заявок от потенциальных участников сельскохозяйственных ярмарок. Однако в этом году в связи с ремонтом площади им. Куйбышева администрацией организованы альтернативные площадки.

Источник: РИА "Новости"

Торговые площадки будут размещены по следующим адресам:

Ленинский район

ул. Ленинская, в районе д. № 142, которая начнет работу с 1.09.2017 до 26.11.2017. Режим работы ярмарки — по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00. Предполагаемое количество мест — 80.

Куйбышевский район

пересечение Кряжского шоссе и улицы Уральской, с 25.08.2017 до 17.08.2020. Режим работы ярмарки — ежедневно с 8:00 до 18:00. Предполагаемое количество мест — 40.

Промышленный район

ул. Физкультурная, в районе д. 101 (перед дворцом спорта Авиационного завода), с 1.09.2017 до 26.11.2017. Режим работы ярмарки — по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00. Предполагаемое количество мест — 50.

Прием заявок от потенциальных участников муниципальных ярмарок городского округа Самара осуществляет организатор ярмарки в лице департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара с 14.08.2017 по 18.08.2017 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб. 29, ежедневно с 9:00 до 17:00, 18.08.2017 — с 9:00 до 15:00.

Заявление подается по указанному адресу с приложением следующих документов:

— справка из администрации сельского поселения, подтверждающая статус сельхозпроизводителя потенциального участника ярмарки (наличие земельного участка);
— копия документа, подтверждающего личность участника ярмарки;
— копия документа, подтверждающего права потенциального участника ярмарки на земельный участок;
— копия сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции,
— документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве ИП (свидетельство ОГРНИП, ИНН);
— документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ, учредительные документы, свидетельства ФНС России).

С дальнейшим порядком распределения торговых мест на ярмарках можно ознакомиться при подаче заявления.

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