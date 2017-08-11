В Новокуйбышевске по нескольким адресам отключат газоснабжение
Три дня будут проводиться плановые работы.
Три дня будут проводиться плановые работы.
С 15 по 17 августа «Новокуйбышевскгоргаз» ООО «СВГК» проведет плановые работы, поэтому будет прекращено газоснабжение, сообщает
15 августа отключат газоснабжение по улицам Октябрьская (2 — 112), Волжская (2 — 56, 7 — 15), ул. Самарская (1 — 15, 2 — 10). 16 августа — ул. Пушкина (1, 2 — 116), ул. Октябрьская (1 — 111). 17 августа — ул. Пушкина (3 — 115), ул. Декабристов (2 — 108).