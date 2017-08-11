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18:20 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске по нескольким адресам отключат газоснабжение

Три дня будут проводиться плановые работы.

С 15 по 17 августа «Новокуйбышевскгоргаз» ООО «СВГК» проведет плановые работы, поэтому будет прекращено газоснабжение, сообщает пресс-служба администрации города.

15 августа отключат газоснабжение по улицам Октябрьская (2 — 112), Волжская (2 — 56, 7 — 15), ул. Самарская (1 — 15, 2 — 10). 16 августа — ул. Пушкина (1, 2 — 116), ул. Октябрьская (1 — 111). 17 августа — ул. Пушкина (3 — 115), ул. Декабристов (2 — 108).

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