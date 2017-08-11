Три российских вуза лишились лицензии
Решения о лишении аккредитации приняты по результатам проведенных проверок.
Решения о лишении аккредитации приняты по результатам проведенных проверок.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекращено действие лицензии двух российских вузов, сообщили в Рособрнадзоре.
За неделю прекращено действие лицензий: Института международных
Полностью лишен государственной аккредитации филиал АНОО ВО «Воронежский
Решения о лишении аккредитации приняты по результатам проведенных проверок.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года аккредитации был лишен вуз НОУ ВО «Московская академия экономики и права» и запрещен прием документов в ЧОУ ВиДО «Байкальский гуманитарный институт» и ЧОУ ВО «Институт международной торговли и права».
Напомним, в случае аннулирования лицензии, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.