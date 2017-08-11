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17:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Три российских вуза лишились лицензии

Решения о лишении аккредитации приняты по результатам проведенных проверок.

Источник: РИА "Новости"

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекращено действие лицензии двух российских вузов, сообщили в Рособрнадзоре.

За неделю прекращено действие лицензий: Института международных социально-гуманитарных связей, Владимирского института бизнеса (ВИБ) и Самарского института бизнеса и управления.

Полностью лишен государственной аккредитации филиал АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» в г. Липецк.

Решения о лишении аккредитации приняты по результатам проведенных проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года аккредитации был лишен вуз НОУ ВО «Московская академия экономики и права» и запрещен прием документов в ЧОУ ВиДО «Байкальский гуманитарный институт» и ЧОУ ВО «Институт международной торговли и права».

Напомним, в случае аннулирования лицензии, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

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