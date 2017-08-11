Систему распознавания номерных знаков введут в пункте пропуска «Новая Гута» в 2017 году

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11 августа, Минск /Светлана Савко — БЕЛТА/. Система распознавания номерных знаков будет введена в этом году в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

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Проект реализуется за счет средств международной технической помощи. «Система облегчит работу таможенных и пограничных служб», — отметил Юрий Сенько. Он добавил, что ГТК продолжает модернизацию пограничных пунктов пропуска. Так, активно обустраиваются шесть пунктов на белорусско-украинской границе оборудованием радиационного контроля.

Модернизация погранпунктов в числе прочего обсуждалась 11 августа на коллегии ГТК. Ее участники подвели итоги деятельности комитета в первом полугодии. Отмечалось, что прогнозные показатели таможенных поступлений платежей выполнены на 103,1%. В бюджет поступило около Br3,4 млрд, или на Br234,6 млн больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси перемещено более 53 млн т товаров, проследовало около 4 млн транспортных средств, около 1,5 млн железнодорожных вагонов.