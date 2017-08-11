Рособрнадзор лишил аккредитации филиал Воронежского экономико-правового института

Источник: РИА "Воронеж"

Филиал Воронежского экономико-правового института (ВЭПИ) в Липецке потерял аккредитацию, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в пятницу, 11 августа. Вуз не сможет выдавать дипломы установленного образца и гарантировать студентам отсрочку от армии.

Надзорный орган обнаружил в работе липецкого ВЭПИ несоответствие федеральным образовательным стандартам. Сотрудники института направили в Рособрнадзор уведомление об устранении нарушения. Представители надзорного органа и Аккредитационной комиссии проверили информацию, однако по итогам этой проверки вуз лишился аккредитации.

Надзорный орган обнаружил в работе липецкого ВЭПИ несоответствие федеральным образовательным стандартам.

Если образовательная организация лишается государственной аккредитации, учредитель обязан обеспечить перевод студентов в другие вузы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки. При этом условия обучения (форма, курс, стоимость) должны сохраняться.

В 2015 году Рособрнадзор приостановил аккредитацию филиалов ВЭПИ в Россоши, Орле и Старом Осколе. Вузам сделали ряд замечаний, которые они должны были устранить до 16 января 2016 года. В вузах сообщили, что нарушения исправили, однако в Рособрнадзоре сочли, что предписания остались невыполненными. В результате в мае 2016 года филиал в Россоши окончательно потерял аккредитацию, а в орловский филиал вуза запретили приемстудентов. Месяц спустя прием запретили и в старооскольский филиал.