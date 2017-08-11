Жители Астаны заметили зависший над городом вертолет

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Астанчан удивил зависший над городом вертолет. Воздушный аппарат «застыл» над одним из жилых комплексов столицы.

«Это тестовый полет перед съемками велогонок, которые состоятся завтра. На борту журналисты. Заказ транспорта для съемок сверху», — пояснил Иманкулов.

Гонка пройдет в субботу, 12 августа. Кроме Фрума, участие в ней примут также Микель Ланда из Team Sky, ранее выступавший в составе «Астаны», и лидер Astana Pro Team Фабио Ару.