Волгоградцы смогут жаловаться властям на свалки онлайн

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов, регион вошел в число пилотных, на которых уже в 2017 году начнет внедряться государственная информационная система «Наша природа». Пока на территории Волгоградской области она работает в тестовом режиме на сайте.

Для того, чтобы пожаловаться на свалку, нужно зарегистрироваться на сайте или воспользоваться соответствующим мобильным приложением. Любой может направить фото или видео места загрязнения с указанием географических координат.