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17:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут жаловаться властям на свалки онлайн

Жители Волгоградской области могут теперь пожаловаться чиновникам на свалки через интернет с помощью специального сайта, в скором времени они смогут сообщать властям и о загрязнении водных объектов, воздуха, незаконной вырубке лесов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов, регион вошел в число пилотных, на которых уже в 2017 году начнет внедряться государственная информационная система «Наша природа». Пока на территории Волгоградской области она работает в тестовом режиме на сайте.

Для того, чтобы пожаловаться на свалку, нужно зарегистрироваться на сайте или воспользоваться соответствующим мобильным приложением. Любой может направить фото или видео места загрязнения с указанием географических координат.

«После обработки в системе обращение поступает в конкретный орган государственной или муниципальной власти, о чем человек получает уведомление. Факты нарушения проверяются, и если находят свое подтверждение, то ликвидируются. После того, как свалка будет устранена, заявитель получит», — добавили в ведомстве.

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