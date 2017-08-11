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17:59 (мск), источник: Вести - Воронеж

Участок улицы в центре Воронежа перекроют на день

Автомобилисты не смогут проехать по 20 лет ВЛКСМ.

Городские власти перекроют участок улицы 20 лет ВЛКСМ от проспекта Революции до улицы Большой Манежной в субботу, 12 августа. Ограничения будут действовать с 10:00 до 19:00.

Как уточнили в горадминистрации, перекрытие связано с устранением аварийной ситуации на канализационном коллекторе, которым займутся специалисты «РВК-Воронеж».

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут.

Ранее власти на месяц закрыли движение по участку улицы Краснознамённой — ограничения будут действовать до 13 сентября.

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