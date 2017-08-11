Участок улицы в центре Воронежа перекроют на день
Автомобилисты не смогут проехать по 20 лет ВЛКСМ.
Автомобилисты не смогут проехать по 20 лет ВЛКСМ.
Городские власти перекроют участок улицы 20 лет ВЛКСМ от проспекта Революции до улицы Большой Манежной в субботу, 12 августа. Ограничения будут действовать с 10:00 до 19:00.
Как уточнили в горадминистрации, перекрытие связано с устранением аварийной ситуации на канализационном коллекторе, которым займутся специалисты «РВК-Воронеж».
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут.
Ранее власти на месяц закрыли движение по участку улицы Краснознамённой — ограничения будут действовать до 13 сентября.