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17:44 (мск), источник: Nur.kz

К личным данным казахстанцев откроют доступ третьим лицам

Работодатель сможет узнать всю информацию о работнике без справки.

Источник: Nur.kz

В рамках проекта «Цифровой Казахстан» Правительство для граждан разрабатывает функцию предоставления доступа к личной информации граждан третьим лицам, сообщает BNews.kz.

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«Когда человек приходит к нам в офис, адресную справку с него не требуют, потому что все сведения мы получаем сразу через систему. Мы хотим в будущем запретить требовать сведения о гражданах и работаем в рамках цифрового Казахстана для того, чтобы дать доступ третьим лицам к справкам.

Например, я работодатель и требую у вас адресную справку. Я смогу ее запросить сам на портале, вам придет смс-подтверждение и согласие на запрос. Вы подтверждаете либо с ЭЦП либо через СМС и работодателю открываются все ваши персональные данные, — сказал председатель правления государственной корпорации Правительство для граждан Аблайхан Оспанов.

По мнению председателя правления, предоставление доступа к личной информации третьим лицам будет возможно в начале следующего года.

«В следующем году, в первом квартале думаем это уже запустить. Здесь больше присутствуют технические моменты. Мы сейчас всех, кто получает услуги просим привязать свой ИИН и получить ЭЦП, чтобы, когда это заработало вы лишний раз не приходили в ЦОН», — сказал Оспанов.

Также он отметил, что операторам запрещается выдавать адресные справки.

«Мы сейчас запрещаем нашим операторам выдавать адресную справку. Мы хотим, чтобы он один раз получил цифровую подпись, консультацию и научился сам, чтобы второй раз человек к нам не приходил.

Ежегодно мы оказываем 8 млн консультаций, наша задача, чтобы люди, получив консультацию, получили здесь услуги и уже не приходили к нам в будущем, а пользовались ими из дома и на работе", — отметил председатель правления.

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