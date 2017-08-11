К личным данным казахстанцев откроют доступ третьим лицам

Источник: Nur.kz

В рамках проекта «Цифровой Казахстан» Правительство для граждан разрабатывает функцию предоставления доступа к личной информации граждан третьим лицам, сообщает BNews.kz.

Читайте также Назарбаев рассказал президенту Швейцарии об уникальных проектах Астаны

«Когда человек приходит к нам в офис, адресную справку с него не требуют, потому что все сведения мы получаем сразу через систему. Мы хотим в будущем запретить требовать сведения о гражданах и работаем в рамках цифрового Казахстана для того, чтобы дать доступ третьим лицам к справкам.

Например, я работодатель и требую у вас адресную справку. Я смогу ее запросить сам на портале, вам придет смс-подтверждение и согласие на запрос. Вы подтверждаете либо с ЭЦП либо через СМС и работодателю открываются все ваши персональные данные, — сказал председатель правления государственной корпорации Правительство для граждан Аблайхан Оспанов.

По мнению председателя правления, предоставление доступа к личной информации третьим лицам будет возможно в начале следующего года.

«В следующем году, в первом квартале думаем это уже запустить. Здесь больше присутствуют технические моменты. Мы сейчас всех, кто получает услуги просим привязать свой ИИН и получить ЭЦП, чтобы, когда это заработало вы лишний раз не приходили в ЦОН», — сказал Оспанов.

Также он отметил, что операторам запрещается выдавать адресные справки.

«Мы сейчас запрещаем нашим операторам выдавать адресную справку. Мы хотим, чтобы он один раз получил цифровую подпись, консультацию и научился сам, чтобы второй раз человек к нам не приходил.