Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
В Русфонде рассказали, на что пойдут деньги, собранные для Фриске
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
19:36 (мск), источник: РБК

Начались съемки первого выпуска «Пусть говорят» с новым ведущим

Ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов принял участие в съемках эфирного выпуска программы «Пусть говорят». Об этом сообщает корреспондент РБК со съемочной площадки. Некоторое время телеканал не мог определиться с кандидатурой ведущего, который сможет заменить Андрея Малахова.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 11 августа, в студии на улице Лизы Чайкиной начались съемки очередного выпуска телешоу, передает корреспондент РБК.

«Это уже эфирная программа, не пилот», — подтвердил источник РБК, знакомый с ходом съемок программы. ​

На момент написания заметки представители канала не были доступны для комментария. РБК направил запрос на «Первый канал». Ни Борисов, ни Малахов на момент публикации материала не ответили на звонки РБК.

Ранее «Первый канал» снял три пилотных выпуска ток-шоу, в которых приняли участие ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол и Дмитрий Борисов. Об этом РБК сообщили несколько источников. Телеканал несколько раз переносил начало полноценных съемок, поскольку не мог определиться с кандидатурой ведущего.

Новость
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят»

О том, что Андрей Малахов перейдет с «Первого канала» на телеканал «Россия 1» стало известно 31 июля. Как сообщали источники РБК, уход связан с конфликтом внутри команды ток-шоу «Пусть говорят». По информации русской службы Би-би-си, продюсер Наталья Никонова, которая вернулась на программу, хотела добавить в передачу больше политических тем.

Информацию о том, что Дмитрий Борисов является кандидатом на роль ведущего «Пусть говорят» сообщил журнал «7 дней». Сам Борисов, комментируя эту информацию, сказал: «Всем, кому меня мало на “Первом канале” в “Вечерних новостях” в 18:00, можно смело советовать включать программу “Время” в 21:00 — сейчас я веду и одно, и другое».

​Дмитрий Борисов родился в 1985 году в городе Черновцы (Украинская ССР), окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). До перехода на «Первый канал» в 2006 году работал ведущим на радио «Эхо Москвы». С 2011 года ведет на «Первом канале» информационную программу «Время». Осенью 2015 года стал генеральным продюсером «Первый канал. Всемирная сеть».

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии5
Комментарии
5
Aleksandr Antonov
малахова везде натолкали до тошноты и "пусть говорят" и Баканская "жара" и пр пр пр пр - короче один понос и судороги от изобилия...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
5
Комментировать
 Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
На программу «Пусть говорят» выбрали нового ведущего
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Лавров заявил о недопустимости вмешательства США в выборы в РФ
МИД Украины: строительство Крымского моста является незаконным
В Турции более 500 россиян пожаловались на плохое самочувствие
Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 36
Главные события недели (видео)
Спорт
Главное дерби России: от паса Карпина до ляпа Васина Вспоминаем самые брутальные игры главного противостояния страны
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь