Начались съемки первого выпуска «Пусть говорят» с новым ведущим

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 11 августа, в студии на улице Лизы Чайкиной начались съемки очередного выпуска телешоу, передает корреспондент РБК.

«Это уже эфирная программа, не пилот», — подтвердил источник РБК, знакомый с ходом съемок программы. ​

На момент написания заметки представители канала не были доступны для комментария. РБК направил запрос на «Первый канал». Ни Борисов, ни Малахов на момент публикации материала не ответили на звонки РБК.

Ранее «Первый канал» снял три пилотных выпуска ток-шоу, в которых приняли участие ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол и Дмитрий Борисов. Об этом РБК сообщили несколько источников. Телеканал несколько раз переносил начало полноценных съемок, поскольку не мог определиться с кандидатурой ведущего.

О том, что Андрей Малахов перейдет с «Первого канала» на телеканал «Россия 1» стало известно 31 июля. Как сообщали источники РБК, уход связан с конфликтом внутри команды ток-шоу «Пусть говорят». По информации русской службы Би-би-си, продюсер Наталья Никонова, которая вернулась на программу, хотела добавить в передачу больше политических тем.