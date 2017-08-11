Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропуска
В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
«По поступившей от сопредельной стороны информации в пунктах пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”), “Лаворишкес” (“Котловка”), “Шальчининкай” (“Бенякони”), “Райгардас” (“Привалка”), “Шумскас” (“Лоша”)
В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
По информации ГПК на 16.00, на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 180 грузовых автомобилей и 20 легковушек, в «Привалке» — 67, «Беняконях» — 95, «Котловке» — 100.
Также на границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» своей очереди ожидают 100 большегрузов, в «Григоровщине» находятся еще 60. На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» своей очереди ждут 100 легковушек, в «Берестовице» — 21.