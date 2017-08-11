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17:39 (мск), источник: БЕЛТА

Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропуска

В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

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«По поступившей от сопредельной стороны информации в пунктах пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”), “Лаворишкес” (“Котловка”), “Шальчининкай” (“Бенякони”), “Райгардас” (“Привалка”), “Шумскас” (“Лоша”) из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении, предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд, так и на выезд в Литву будут производиться в ручном режиме», — говорится в сообщении.

В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

По информации ГПК на 16.00, на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 180 грузовых автомобилей и 20 легковушек, в «Привалке» — 67, «Беняконях» — 95, «Котловке» — 100.

Также на границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» своей очереди ожидают 100 большегрузов, в «Григоровщине» находятся еще 60. На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» своей очереди ждут 100 легковушек, в «Берестовице» — 21.

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