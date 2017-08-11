11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

«По поступившей от сопредельной стороны информации в пунктах пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”), “Лаворишкес” (“Котловка”), “Шальчининкай” (“Бенякони”), “Райгардас” (“Привалка”), “Шумскас” (“Лоша”) из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении, предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд, так и на выезд в Литву будут производиться в ручном режиме», — говорится в сообщении.

В связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

По информации ГПК на 16.00, на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 180 грузовых автомобилей и 20 легковушек, в «Привалке» — 67, «Беняконях» — 95, «Котловке» — 100.