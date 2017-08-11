Министр курортов Крыма: порядок на пляжах — в руках местных властей

Источник: РИА "Новости"

«В вопросе содержания и благоустройства пляжных территорий большая ответственность ложится на муниципалитеты. Люди на месте действительно лучше знают, где у них сильные стороны, где — слабые, и как обеспечить развитие пляжных территорий. Должны быть генеральные планы, общее видение на будущее. Наша задача как министерства — сконцентрировать эти усилия. Совместной работой у нас есть шанс сделать Крым по-настоящему жемчужиной», — отметил министр.

По его информации, руководство и сотрудники Минкурортов регулярно отслеживают ситуацию с пляжами в Крыму.

«Я объехал уже около 60% пляжей. Мы накапливаем информацию. По итогам будем обращаться к муниципалитетам с конкретными рекомендациями. Также будем просить подготовить списки недобросовестных пользователей пляжей. Будут сделаны выводы», — заверил Волченко.

Немаловажную роль в процессе наведения порядка на пляжах Крыма, по словам министра, играют общественники и просто неравнодушные граждане, которые обращаются на горячую линию Минкурортов.