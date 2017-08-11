В аэропорту «Симферополь» встретили 3-миллионного пассажира

Пассажира поздравили представители аэропорта, авиакомпании и Государственного совета Республики, которые вручили ему памятные подарки.

«Традиционно в летний период мы принимаем большое количество пассажиров, и именно аэропорт создает первое впечатление о полуострове. Мы ежедневно работаем над улучшением качества сервиса и обслуживания. В мае этого года в аэропорту запущена программа “Тайный пассажир”, которая позволяет на основе отзывов ее участников выявить основные показатели, над которыми нужно работать», — отметил генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.

Он выразил надежду, что с открытием нового терминального комплекса, который будет оборудован по всем современным стандартам, уровень комфорта для прилетающих и вылетающих пассажиров аэропорта будет на самом высоком уровне.

Со своей стороны председатель Комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк подчеркнул, что в аэропорту «Симферополь» за качеством обслуживания тщательно следят и постоянно его совершенствуют.

3-миллионный пассажир аэропорта «Симферополь» Евгений Новичков с семьей и председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Главная и основная задача сегодня — улучшение качества обслуживания в санаториях, гостиницах, ресторанах, объектах туристического показа. Нам важно, чтобы у приезжающих в Крым туристов отдых оставлял положительные впечатления, и им хотелось вернуться сюда снова», — пояснил депутат.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что летом аэропорт «Симферополь» ежедневно обслуживает более 30 тыс человек на прилет и на вылет, рейсы осуществляются по 60 направлениям. В этом году самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Екатеринбург.