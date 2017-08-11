Источник: НТА-Приволжье

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в ближайшие часы в связи с грозами.

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ряде районов Нижнего Новгорода и области в ближайшие три часа прогнозируются грозы. Такая ситуация возможна и в первую половину ночи 12 августа.

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, и т. ч. не оборудованных молниезащитой, разрядами атмосферного электричества, нарушениями в работе систем ЖКХ.

Увеличивается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.