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18:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в ближайшие часы в связи с грозами

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.

Источник: НТА-Приволжье

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в ближайшие часы в связи с грозами.

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ряде районов Нижнего Новгорода и области в ближайшие три часа прогнозируются грозы. Такая ситуация возможна и в первую половину ночи 12 августа.

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, и т. ч. не оборудованных молниезащитой, разрядами атмосферного электричества, нарушениями в работе систем ЖКХ.

Увеличивается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Нижегородской области ожидается переменная облачность, температура воздуха может достигать +25 градусов.

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