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19:47 (мск), источник: Sputnik.by

Литовские таможенники столкнулись с проблемами на всей границе

По информации литовской стороны, устранение неполадок может продлиться до 17 августа, в связи с этим пропуск большегрузов будет затруднен.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе со стороны Литвы, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.

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Литовская сторона сообщила белорусским коллегам о том, что в пунктах пропуска «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай» и «Райгардас» произошел сбой в программном обеспечении компьютеров.

В связи с этим литовское таможенники отметили, что до 17 августа оформление большегрузов будет проводиться в ручном режиме, как на въезд, так и на выезд.

ГПК просит перевозчиков учитывать эту ситуацию и выбирать для пересечения белорусской границы другие пункты пропуска.

Ранее сообщалось о проблемах с ПО, которые возникли в пункте пропуска «Мядининкай», в связи с чем было приостановлено таможенное оформление грузового транспорта, въезжающего в Литву.

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