Литовские таможенники столкнулись с проблемами на всей границе
По информации литовской стороны, устранение неполадок может продлиться до 17 августа, в связи с этим пропуск большегрузов будет затруднен.
По информации литовской стороны, устранение неполадок может продлиться до 17 августа, в связи с этим пропуск большегрузов будет затруднен.
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на
Литовская сторона сообщила белорусским коллегам о том, что в пунктах пропуска «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай» и «Райгардас» произошел сбой в программном обеспечении компьютеров.
В связи с этим литовское таможенники отметили, что до 17 августа оформление большегрузов будет проводиться в ручном режиме, как на въезд, так и на выезд.
ГПК просит перевозчиков учитывать эту ситуацию и выбирать для пересечения белорусской границы другие пункты пропуска.
Ранее сообщалось о проблемах с ПО, которые возникли в пункте пропуска «Мядининкай», в связи с чем было приостановлено таможенное оформление грузового транспорта, въезжающего в Литву.