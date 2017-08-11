Литовские таможенники столкнулись с проблемами на всей границе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сбой в программном обеспечении произошел на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе со стороны Литвы, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.

Литовская сторона сообщила белорусским коллегам о том, что в пунктах пропуска «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай» и «Райгардас» произошел сбой в программном обеспечении компьютеров.

В связи с этим литовское таможенники отметили, что до 17 августа оформление большегрузов будет проводиться в ручном режиме, как на въезд, так и на выезд.

ГПК просит перевозчиков учитывать эту ситуацию и выбирать для пересечения белорусской границы другие пункты пропуска.