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18:10 (мск), источник: Nur.kz

Ведущий известного канала сделал предложение девушке в прямом эфире

Он преклонил колено и раскрыл коробочку с кольцом.

Источник: Nur.kz

Ведущий новостей Денис Кочанов, работающий на телеканале «Звезда», предложил своей девушке выйти за него замуж в прямом эфире во время выпуска новостей.

Необычный выпуск канал опубликовал в своем Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Надеюсь, зрители меня поддержат. Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?» — сказал он.

Свои слова он сопроводил преклонением одного колена, при этом раскрыв коробочку с кольцом.

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