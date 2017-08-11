Ведущий известного канала сделал предложение девушке в прямом эфире

Ведущий новостей Денис Кочанов, работающий на телеканале «Звезда», предложил своей девушке выйти за него замуж в прямом эфире во время выпуска новостей.

«Надеюсь, зрители меня поддержат. Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?» — сказал он.