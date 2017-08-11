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20:58 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 12 августа: холодные ночи и дожди

«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 74% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 12 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 16−18.

В Алматы переменная облачность, днём возможен дождь, гроза. Температура ночью составит 18−21 тепла, днём от 21 до 24 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 12 августа ночью и днём кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днём от 18 до 23.

На территории Актюбинской области переменная облачность. Ночная температура 13−15 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−27 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 15 до 20 тепла, днём 22−27 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 16−21 тепла, днём 28−33 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, возможен дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 7−12 градусов. Днём ожидается от 23 до 28 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от 15 до 20 тепла. Дневная температура по области 20−25 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13−18 тепла, днём 25−30 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в субботу переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10−15 тепла, днём 15−20 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. 12 августа на территории региона ожидается ночью всего 5−10 тепла, днём 18−23.

В Кызылординской области ясно. Температура воздуха ночью составит 15−20 тепла, днём 25−30.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём кратковременный дождь. Температура воздуха составит ночью 5−10 тепла, днём воздух прогреется до 13−18.

Переменная облачность, днём местами дождь и гроза ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит всего 4−9 тепла, днём от 20 до 25 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области в субботу переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ночью от 15 до 20 градусов, днём 20−30 градусов.

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