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19:38 (мск), источник: Publika.md

Местный советник из Сынжеры отрицает свою причастность к самоубийству бывшего мэра

Местный советник из Сынжеры Ион Дука отрицает свою причастность к самоубийству бывшего мэра Михаила Лари.

Источник: Publika.md

Чтобы опровергнуть информацию, появившуюся в прессе, он собрал конференцию.

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Статья о вероятных причинах самоубийства Михаила Лари появилась в Ziarul de Gardă третьего августа. В ней говорилось, что Ион Дука был ярым оппонентом погибшего.

«По этому случаю открыто уголовное дело. Уверяю вас — я в этом деле не упоминаюсь ни в каком статусе. В тот день меня даже не было в стране», — сказал местный советник, Сынжера Ион Дука.

Советник объявил, что намерен требовать опровержения и публичных извинений. В редакции газеты это пока не прокомментировали.

Сыновья Михаила Лари, между тем, заявляли, что на отца в последнее время оказывали давление.

«Его хотели оклеветать. Утверждали, что он у кого-то что-то требовал. Все это бред. Этих людей знают все жители города. Не мне их судить», — отметил сын бывшего мэра Сынжеры Штефан Лари.

«Пулю так и не нашли, только гильзу», — сказал сын бывшего мэра Сынжеры Никита Лари.

Бывшего мэра Сынжеры нашли застреленным на пороге дома. Основная версия — суицид. Дело открыто по статье «доведение до самоубийства».

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