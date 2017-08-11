Местный советник из Сынжеры отрицает свою причастность к самоубийству бывшего мэра
Местный советник из Сынжеры Ион Дука отрицает свою причастность к самоубийству бывшего мэра Михаила Лари.
Местный советник из Сынжеры Ион Дука отрицает свою причастность к самоубийству бывшего мэра Михаила Лари.
Чтобы опровергнуть информацию, появившуюся в прессе, он собрал конференцию.
Статья о вероятных причинах самоубийства Михаила Лари появилась в Ziarul de Gardă третьего августа. В ней говорилось, что Ион Дука был ярым оппонентом погибшего.
«По этому случаю открыто уголовное дело. Уверяю вас — я в этом деле не упоминаюсь ни в каком статусе. В тот день меня даже не было в стране», — сказал местный советник, Сынжера Ион Дука.
Советник объявил, что намерен требовать опровержения и публичных извинений. В редакции газеты это пока не прокомментировали.
Сыновья Михаила Лари, между тем, заявляли, что на отца в последнее время оказывали давление.
«Его хотели оклеветать. Утверждали, что он у
«Пулю так и не нашли, только гильзу», — сказал сын бывшего мэра Сынжеры Никита Лари.
Бывшего мэра Сынжеры нашли застреленным на пороге дома. Основная версия — суицид. Дело открыто по статье «доведение до самоубийства».