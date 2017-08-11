Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
В партии бизнесмена РФ предложили Путину уйти с поста президента
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
19:22 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 12 августа

Завтра тоже будет жарко. Ожидается переменная облачность, ветер восточный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 32 градуса, в Бельцах и Оргееве — на градус больше.

Читайте также
В Молдове начинается сезон охоты

В Кишиневе и Тирасполе — будет до 34-х, в Леове — до 35-ти. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 36 градусов.

В ближайшие дни в столице столбики термометров опустятся до 29 градусов, ночью будет до 18-ти.

На морских курортах ожидается ясная и солнечная погода. В Барселоне — 26 градусов, в Констанце и Будве — 30, в Одессе и Варне — 33.

В Анталии ожидаются 34 градуса, в Ницце — 26. В Салониках и Ларнаке термометры покажут 33 градуса. На египетском побережье воздух прогреется до 39 выше ноля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Лавров заявил о недопустимости вмешательства США в выборы в РФ
МИД Украины: строительство Крымского моста является незаконным
В Турции более 500 россиян пожаловались на плохое самочувствие
Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 36
СМИ: начались съемки телешоу «Пусть говорят» с новым ведущим
Главные события недели (видео)
Спорт
Главное дерби России: от паса Карпина до ляпа Васина Вспоминаем самые брутальные игры главного противостояния страны
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь