Прогноз погоды на 12 августа
Завтра тоже будет жарко. Ожидается переменная облачность, ветер восточный, слабый.
Завтра тоже будет жарко. Ожидается переменная облачность, ветер восточный, слабый.
Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 32 градуса, в Бельцах и Оргееве — на градус больше.
В Кишиневе и Тирасполе — будет до 34-х, в Леове — до 35-ти. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 36 градусов.
В ближайшие дни в столице столбики термометров опустятся до 29 градусов, ночью будет до 18-ти.
На морских курортах ожидается ясная и солнечная погода. В Барселоне — 26 градусов, в Констанце и Будве — 30, в Одессе и Варне — 33.
В Анталии ожидаются 34 градуса, в Ницце — 26. В Салониках и Ларнаке термометры покажут 33 градуса. На египетском побережье воздух прогреется до 39 выше ноля.