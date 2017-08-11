Прогноз погоды на 12 августа

Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 32 градуса, в Бельцах и Оргееве — на градус больше.

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В Кишиневе и Тирасполе — будет до 34-х, в Леове — до 35-ти. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 36 градусов.

В ближайшие дни в столице столбики термометров опустятся до 29 градусов, ночью будет до 18-ти.