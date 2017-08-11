«Психоделические» ковры в Госдуме испугали и насмешили соцсети

На Reddit тема с ковром называется «Коридор после того, как выпил слишком много водки». При обсуждении многие пользователи вспомнили про этот алкогольный напиток, также про игры Mario Kart и Super Mario 64. Один из англоязычных юзеров отметил: «Я встречал такие вещи в США. Как правило, это лестница, которую переделали ради удобства инвалидов. Конечно, ковер прям кричит, что он из России». Судя по комментариям в теме, на Reddit не знали, что фото сделано в Госдуме.