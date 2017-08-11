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22:24 (мск), источник: Интерфакс

Самый старый мужчина на Земле ушел из жизни в Израиле на 114-м году жизни

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Самый старый мужчина планеты израильтянин Исраэль Криштал скончался в пятницу в возрасте 113 лет, не дожив около месяца до 114-го дня рождения, сообщает сайт израильского издания Haaretz.

Источник: AFP 2017

В 2016 году после смерти японца Ясутаро Коидэ он был признан самым старым из ныне живущих жителей Земли.

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Криштал родился 15 сентября 1903 года в польской деревне Жарнув, которая тогда располагалась на территории Российской Империи. В 1920 году он переехал в Лодзь, где позднее женился и открыл кондитерское предприятие.

В 1940 году после захвата нацистской Германией Польши И. Криштал оказался в Лодзинском гетто, а затем в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау. Во время Холокоста погибла его жена и двое детей.

После окончания Второй мировой войны он женился во второй раз и в 1950 году переехал в Израиль, где продолжил заниматься кондитерским делом.

Издание пишет, что когда Криштала спросили о секрете его долголетия, он сказал: «У каждого — своя удача, она дается свыше. Здесь секретов нет».
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Иван Орлов
Я бы так не говорил..)) По этому поводу даже анекдот есть.. Подходит девушка- журналист к деду 100 лет и спрашивает его: -"Дедушка, вот вам 100 лет и, что...
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