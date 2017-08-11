ГТК прокомментировал ситуацию с очередями на границе с Литвой

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ни одной жалобы не поступило в белорусские таможенные службы в связи с очередями на границе с Литвой, сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

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Сбой в программном обеспечении случился в пятницу на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, среди которых «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай» и «Райгардас». Литовское таможенники предупредили перевозчиков, что предварительно до 17 августа будут устранять неполадки, поэтому все большегрузы как на въезд, так и на выезд будут оформляться в ручном режиме.

«Проходя белорусский таможенный контроль, фактически упираются в закрытый шлагбаум на сопредельной стороне. Мы работаем со своими коллегами, но зачастую не только по техническим причинам, но и по человеческим ресурсам они физически не успевают принимать все потоки, которые идут с нашей стороны», — заметил Сенько.

В эфире также прозвучало, что в этом году поток движения грузового транспорта в Беларуси увеличился на 21%.