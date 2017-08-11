ГТК прокомментировал ситуацию с очередями на границе с Литвой
Проблемы с ПО у литовских таможенников в очередной раз возникли в пятницу, и, судя по информации из Литвы, они носят затяжной характер.
Проблемы с ПО у литовских таможенников в очередной раз возникли в пятницу, и, судя по информации из Литвы, они носят затяжной характер.
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ни одной жалобы не поступило в белорусские таможенные службы в связи с очередями на границе с Литвой, сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.
Сбой в программном обеспечении случился в пятницу на всех пунктах пропуска на
«Проходя белорусский таможенный контроль, фактически упираются в закрытый шлагбаум на сопредельной стороне. Мы работаем со своими коллегами, но зачастую не только по техническим причинам, но и по человеческим ресурсам они физически не успевают принимать все потоки, которые идут с нашей стороны», — заметил Сенько.
В эфире также прозвучало, что в этом году поток движения грузового транспорта в Беларуси увеличился на 21%.
По данным ГПК на 20:00, выезда в Литву ожидает более 480 грузовых автомобилей. Перевозчикам и автомобилистам рекомендуют учитывать эти обстоятельства и выбирать альтернативные маршруты движения.