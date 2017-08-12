В пригороде Актобе вместо аула осветили пустырь
После жалоб сельчан чиновники признали, что фонари установили не в том месте.
После жалоб сельчан чиновники признали, что фонари установили не в том месте.
Жители аула Беккул баба в пригороде Актобе живут во тьме, а фонари освещают пустырь у дороги, пишет газета «Актобе таймс».
«Фонари установили на этом пустыре года два назад. Электричество к ним подведено, периодически они светят. Замечу, что на этом поле ничего не растёт. Зачем фонари здесь установили, непонятно. В это же время у нас, в новой части посёлка, света на улицах практически нет. Детям домой из школы приходится возвращаться в темноте», — недоумевают жители аула Беккул баба Благодарного сельского округа.
Аким Благодарного сельского округа Бакузак Дарин утверждает, что столбы освещения на пустыре появились случайно.
«Если честно сказать, отдел строительства ошибочно подготовил проект.
По словам Дарина, в самом ауле тоже есть фонари, но осветить весь населённый пункт денег не хватило, поэтому фонари установили в «шахматном порядке».
После жалоб жильцов на ненужное освещение аким округа пообещал послать электриков на поле и отсоединить провода.