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22:11 (мск), источник: Sputnik.by

Азаренко наняла известного адвоката и готовит иск о материальном ущербе

Из-за семейного скандала теннисистка пропускает соревнования в Цинциннати, в связи с чем несет убытки в размере десяти миллионов долларов.

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наняла известного израильского адвоката и собирается бороться за свои родительские права, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Спортсменка в июле разошлась со своим бойфрендом и отцом сына Билли Маккингом. Мужчина уехал в Беверли-Хиллз, после чего обратился в суд, заявив, что обеспокоен похищением ребенка. Суд принял решение, что малыш Лео в ближайшее время должен вернуться в Лос-Анджелес.

В эфире также прозвучало, что теннисистка готовит иск о возмещении материального ущерба. Из-за скандала она пропускает соревнования Western&Southern Open в Цинциннати и терпит потери в размере 10 миллионов долларов.

Телеканал также напомнил: Азаренко не является гражданкой Соединенных Штатов Америки, что играет не в ее пользу в борьбе за ребенка.

Ранее сообщалось, что дело об опекунстве спортсменки над своим малолетним сыном суд отказался передавать в Беларусь.

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