Азаренко наняла известного адвоката и готовит иск о материальном ущербе

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наняла известного израильского адвоката и собирается бороться за свои родительские права, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Спортсменка в июле разошлась со своим бойфрендом и отцом сына Билли Маккингом. Мужчина уехал в
В эфире также прозвучало, что теннисистка готовит иск о возмещении материального ущерба.
Телеканал также напомнил: Азаренко не является гражданкой Соединенных Штатов Америки, что играет не в ее пользу в борьбе за ребенка.
Ранее сообщалось, что дело об опекунстве спортсменки над своим малолетним сыном суд отказался передавать в Беларусь.