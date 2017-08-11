Азаренко наняла известного адвоката и готовит иск о материальном ущербе

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наняла известного израильского адвоката и собирается бороться за свои родительские права, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Спортсменка в июле разошлась со своим бойфрендом и отцом сына Билли Маккингом. Мужчина уехал в Беверли-Хиллз, после чего обратился в суд, заявив, что обеспокоен похищением ребенка. Суд принял решение, что малыш Лео в ближайшее время должен вернуться в Лос-Анджелес.

В эфире также прозвучало, что теннисистка готовит иск о возмещении материального ущерба. Из-за скандала она пропускает соревнования Western&Southern Open в Цинциннати и терпит потери в размере 10 миллионов долларов.

Телеканал также напомнил: Азаренко не является гражданкой Соединенных Штатов Америки, что играет не в ее пользу в борьбе за ребенка.