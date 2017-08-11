Личный опыт: Как выжить в Кишиневе на 100 лей в неделю
На первом курсе я
На первом курсе я
Сделав анализ потребностей и необходимых трат, пришла к тому, какие продукты мне жизненно необходимы.
Речь пойдет только о продуктах питания, не включая другие расходы. Итак, представляю продукты, которые вы можете купить на 100 лей и есть всю неделю:
— Вода 3,5 литра — 10 леев в неделю надо 2 минимум, так что на воду 20 лей,
— Хлеб — 5 леев,
— Картофель — 5 леев/кг, одному человеку хватит на 3 приема пищи,
— Помидоры — 5 леев/кг,
— Паста — 18 леев,
— Молоко 5 леев,
— Пакет хлопьев на раз 8 лей, то есть по 2 пакета за 4 лея.
— Рис 11 леев,
— Яйца 9 леев,
— Капуста 12 леев,
В итоге к концу недели я пришла к выводу, что прожить на этом можно, но не жить. Рацион не разнообразен, да и порции не сильно сытные.
Но сам факт того, что на 100 лей вполне можно нормально питаться неделю, меня удивил. Наверно, еще раз так попробую, но уже на 200 лей т.к. хотелось бы больше разнообразия в еде.