Личный опыт: Как выжить в Кишиневе на 100 лей в неделю

Источник: Actualitati.md

Сделав анализ потребностей и необходимых трат, пришла к тому, какие продукты мне жизненно необходимы.

Речь пойдет только о продуктах питания, не включая другие расходы. Итак, представляю продукты, которые вы можете купить на 100 лей и есть всю неделю:

— Вода 3,5 литра — 10 леев в неделю надо 2 минимум, так что на воду 20 лей,

— Хлеб — 5 леев,

— Картофель — 5 леев/кг, одному человеку хватит на 3 приема пищи,

— Помидоры — 5 леев/кг,

— Паста — 18 леев,

— Молоко 5 леев,

— Пакет хлопьев на раз 8 лей, то есть по 2 пакета за 4 лея.

— Рис 11 леев,

— Яйца 9 леев,

— Капуста 12 леев,

В итоге к концу недели я пришла к выводу, что прожить на этом можно, но не жить. Рацион не разнообразен, да и порции не сильно сытные.