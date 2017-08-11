Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом «Терминаторе»

Источник: AP 2017

«В марте следующего года я приступаю к съемкам “Терминатора”. (Режиссер) Джеймс Кэмерон и (продюсер) Дэвид Эллисон вернутся в состав съемочной группы», — приводит телеканал слова Шварценеггера, которому 30 июля исполнилось 70 лет.

Кэмерон подтвердил решение снять шестую часть фантастического боевика и сообщил, что экс-губернатор Калифорнии будет исполнять роль не терминатора, а его прототипа — человека. «Спросите себя сами, почему все персонажи выглядят и говорят, как Арнольд. На это должна быть причина. Правильно, меня осенила мысль, что должен быть прототип», — заявил один из самых кассовых в мире режиссеров британской газете Daily Express.

Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль близ города Граца в 1947 году. В США он перебрался в возрасте 21 год и сумел сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как «Конан-варвар», (Conan the Barbarian, 1982), «Терминатор» (The Terminator, 1984), «Коммандос» (Commando, 1985), «Хищник» (Predator, 1987), «Вспомнить все» (Total Recall, 1990).