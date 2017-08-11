МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях — в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500−800 м», — сказали ТАСС в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Там отметили, что возможно ухудшение видимости в ночные и утренние часы на автомагистралях, в связи с чем может быть затруднено движение транспорта, а также повышается риск дорожно-транспортных происшествий.