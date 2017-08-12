Сомнительный мед продавали в Приморье
Мед, реализуемый в пластиковых бутылках по 1,5 литра, оказался сомнительного качества, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Мед, реализуемый в пластиковых бутылках по 1,5 литра, оказался сомнительного качества, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Гражданин, который продавал на обочине порядка 30 литров меда, не смог предъявить необходимые документы на реализуемую продукцию. Мед исключен из оборота, в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, проводится разбирательство.
Напомним, что специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Приморье из Китая партии фруктов, зараженных вредителем. Оказалось, что 10 тонн нектаринов заражены восточной плодожоркой — вредителем растений, имеющим для РФ карантинный статус. Партию фруктов по предписанию ведомства вернули в Китай.
Екатерина Брязгунова.