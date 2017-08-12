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09:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Сомнительный мед продавали в Приморье

Мед, реализуемый в пластиковых бутылках по 1,5 литра, оказался сомнительного качества, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Гражданин, который продавал на обочине порядка 30 литров меда, не смог предъявить необходимые документы на реализуемую продукцию. Мед исключен из оборота, в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, проводится разбирательство.

Напомним, что специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Приморье из Китая партии фруктов, зараженных вредителем. Оказалось, что 10 тонн нектаринов заражены восточной плодожоркой — вредителем растений, имеющим для РФ карантинный статус. Партию фруктов по предписанию ведомства вернули в Китай.

Екатерина Брязгунова.

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