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09:25 (мск), источник: Noi.md

Девушка с молдавскими корнями завоевала сердце обладателя «Оскара»

Голливудский актер, звезда фильма «Пианист» и обладатель Оскара Эдриан Броуди уже три года находится в романтических отношениях с девушкой, отец которой родился в Молдове.

Источник: Noi.md

Голливудский актер, звезда фильма «Пианист» и обладатель Оскара Эдриан Броуди уже три года находится в романтических отношениях с девушкой, отец которой родился в Молдове.

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Возлюбленной Эдриана Броуди является известная модель Лара Лейто. Хотя девушка родилась в Москве и долго жила в Монако, она гордится молдавскими генами. Отец Лары родился в нашей стране, а ее мать — осетинка.

Настоящее имя Лары — Лариса Тяка. По некоторым источникам, она познакомилась с актером на Каннском кинофестивале. Их вроде познакомил некий олигарх, чье имя неизвестно. Известно только, что отец Лары работает у него.

41-летний актер почти везде появляется в сопровождении своей подруги, которая все же предпочитает скрывать свои чувства перед объективами камер. Лара скромнее в выражениях привязанности в общественных местах. Она только улыбается в ответ, и все теряют дар речи.

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