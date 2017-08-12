Девушка с молдавскими корнями завоевала сердце обладателя «Оскара»
Голливудский актер, звезда фильма «Пианист» и обладатель Оскара Эдриан Броуди уже три года находится в романтических отношениях с девушкой, отец которой родился в Молдове.
Голливудский актер, звезда фильма «Пианист» и обладатель Оскара Эдриан Броуди уже три года находится в романтических отношениях с девушкой, отец которой родился в Молдове.
Голливудский актер, звезда фильма «Пианист» и обладатель Оскара Эдриан Броуди уже три года находится в романтических отношениях с девушкой, отец которой родился в Молдове.
Возлюбленной Эдриана Броуди является известная модель Лара Лейто. Хотя девушка родилась в Москве и долго жила в Монако, она гордится молдавскими генами. Отец Лары родился в нашей стране, а ее мать — осетинка.
Настоящее имя Лары — Лариса Тяка. По некоторым источникам, она познакомилась с актером на Каннском кинофестивале. Их вроде познакомил некий олигарх, чье имя неизвестно. Известно только, что отец Лары работает у него.
41-летний актер почти везде появляется в сопровождении своей подруги, которая все же предпочитает скрывать свои чувства перед объективами камер. Лара скромнее в выражениях привязанности в общественных местах. Она только улыбается в ответ, и все теряют дар речи.