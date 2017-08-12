Девушка с молдавскими корнями завоевала сердце обладателя «Оскара»

Источник: Noi.md

Голливудский актер, звезда фильма «Пианист» и обладатель Оскара Эдриан Броуди уже три года находится в романтических отношениях с девушкой, отец которой родился в Молдове.

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Возлюбленной Эдриана Броуди является известная модель Лара Лейто. Хотя девушка родилась в Москве и долго жила в Монако, она гордится молдавскими генами. Отец Лары родился в нашей стране, а ее мать — осетинка.

Настоящее имя Лары — Лариса Тяка. По некоторым источникам, она познакомилась с актером на Каннском кинофестивале. Их вроде познакомил некий олигарх, чье имя неизвестно. Известно только, что отец Лары работает у него.