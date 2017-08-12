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02:05 (мск), источник: Интерфакс

Лубянский проезд и Трубная улица в Москве перекрыты до понедельника из-за работ по благоустройству

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Движение транспорта в Лубянском проезде полностью перекрыто с полуночи субботы до 5:00 понедельника, 14 августа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Движение ограничивается для прокладки 0,75 км траншей для кабельной канализации, в которые будут убраны 11,14 км труб, установки 26 одинарных и 11 двойных колодцев. Работы предусмотрены программой «Моя улица», — сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы пояснил, что замена асфальтового покрытия в Лубянском проезде начнется позже, после завершения необходимых работ по благоустройству этого участка улично-дорожной сети.

В мэрии уточнили, кроме Лубянского проезда, проехать нельзя по Малому Спасоглинищевскому и Лучникову переулкам. Также закрыт поворот с улицы Мясницкой на Новую площадь.

Объехать перекрытый участок можно по улице Мясницкой, Большому Златоустинскому переулку, Большому Спасоглинищевскому переулку через Солянский проезд и Славянскую площадь на улицу Варварку и Китайгородский проезд в сторону Москворецкой набережной.

На время перекрытий для движения общественного транспорта в сторону Лубянской площади на Новой и Старой площадях оборудована выделенная полоса во встречном направлении.

Власти столицы также сообщили, что с полуночи субботы до 05:00 понедельника, 14 августа полностью перекрыто движение транспорта на Трубной улице и в нескольких прилегающих переулках.

Перекрытие проезжей части необходимо для проведения подготовительных инженерных работ по программе «Моя улица», уточняет портал столичной мэрии.

На Трубной улице запланированы переустройство сети кабельной канализации и сетей водостока с установкой новых смотровых колодцев и дождеприемных решеток.

После проведения подготовительных инженерных работ на Трубной улице обновят тротуарное покрытие, установят новые фонари с энергосберегающими лампами, проведут работы по устройству водоотводных лотков и уложат новый асфальт, уточняют в мэрии.

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