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09:37 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровских туристов в пунктах пропуска тормозят собаки и кошки

Хабаровчане своеобразно откликнулись на любовь жителей Поднебесной к домашним животным.

Источник: Агентство «Москва»

Китайские власти сделали послабление в вопросе содержания собак и кошек в частных домах. Как стало известно ИА «Хабаровский край сегодня», на это оперативно отреагировали хабаровчане, и наладили поставку домашних любимцев в Поднебесную.

Везут в дар или за деньги — никто не скажет. Но то, что в Хабаровском крае на пунктах пропуска сегодня снова длинные очереди — факт. И связано это в том числе, с увеличившимся количеством животных, которых вывозят с российского берега в Китай.

Молодой человек, отправлявший в Фуюань семь боксов с породистыми бульдогами, общаться не захотел. Хотя вопрос корреспондента ИА «Хабаровский край сегодня» был по большому счету самый безобидный: «Это ж кому столько красоты везете?».

 — На каждое осмотренное животное, которое перевозится через границу, необходимо заполнить документ, к слову сказать, строгой отчетности. Так вот, если в прошлые годы количество таких документов исчислялось десятками, то в этом году уже сотнями, — объясняет начальник государственного ветеринарного надзора и контроля управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и ЕАО Кирилл Рябцев.

Без ветеринарного контроля «добро» на выезд за границу собаки или кошки дано не будет.
— Мы несем ответственность перед странами Таможенного союза и за его пределами за то, чтобы туда попадали только здоровые животные. Также, как другие страны несут ответственность перед Российской Федерацией. На осмотр каждого животного уходит 15−20 минут, ведь нужно не только внешне оценить его здоровье, но и посмотреть ветеринарное свидетельство, паспорт, в котором должны быть проставлены отметки о том, что животное клинически здорово и получило все необходимые прививки. А поскольку поток животных вырос в разы, то не удивительно, что создаются очереди, — объясняет Кирилл Рябцев. Увеличить в пунктах пропуска число специалистов, которые ведут ветеринарный контроль, тоже нельзя, они в ведомстве строго лимитированы. Ускорить процедуру прохождения паспортного, таможенного и ветеринарного контроля не позволяют и площади пунктов пропуска.

По имеющейся информации, собачки не местные, прилетели самолетом в Хабаровск из разных мест, в том числе из Москвы, о чем красноречиво свидетельствует стикер на одном из боксов. Сертификаты на животных оформлены на разных людей. Да и конечная точка их путешествия отнюдь не Фуюань, куда с хабаровского причала с минуты на минуту должен отправиться теплоход с ценным грузом. У какого хозяина, в каком городе Поднебесной окажутся эти элитные бульдоги — можно только догадываться. А может и не Поднебесной?

Между тем, граждане Китая, ожидающие своей очереди у пункта пропуска, с восхищением разглядывают собак, некоторые аж причмокивают, невольно закрадывается крамольная мысль.

 — Вы что их едите? — спрашиваю тихонько, боясь услышать положительный ответ.

— Неее, не едим, это для нас слишком дорого.

Остается надеяться, что у этих псов будет любящий хозяин.

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