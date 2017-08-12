Летчиков, штурманов и инженеров поздравил губернатор Хабаровского края в День ВВС
Отдельно глава региона отметил работников авиационного завода в
Отдельно глава региона отметил работников авиационного завода в
Хабаровск, 12 августа, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посвятил теплые слова благодарности всем жителям региона, связанным с
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил ветеранов, военных летчиков и работников авиационной промышленности с профессиональным праздником — Днем
12 августа в стране отмечают 105 лет с момента создания ВВС РФ. История этого вида Вооруженных Сил — славная страница боевой летописи Отечества. В памяти народной навечно останутся подвиги военных авиаторов, защищавших не только воздушные рубежи Родины, но и исполнявших ответственные задания за ее пределами, — сказал губернатор края.
По словам Вячеслава Шпорта, за более чем вековую историю
Глава региона подчеркнул, что Хабаровский край стоит на передовых рубежах России и в мире, выпуская уникальные боевые самолеты. Демонстрация на МАКС-2017 воздушного боя
— Признателен летчикам, штурманам, инженерам и техникам, гражданскому персоналу за самоотверженный ратный труд по обеспечению безопасности дальневосточных воздушных рубежей. Искренне желаю новых успехов в совершенствовании профессионального мастерства, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мои наилучшие поздравления и теплые пожелания конструкторам, инженерам и всему персоналу