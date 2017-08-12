Летчиков, штурманов и инженеров поздравил губернатор Хабаровского края в День ВВС

Хабаровск, 12 августа, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посвятил теплые слова благодарности всем жителям региона, связанным с военно-воздушными силами. По мнению высокопоставленного чиновника, регион стоит стоит на передовых рубежах России и в мире, выпуская уникальные боевые самолеты, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил ветеранов, военных летчиков и работников авиационной промышленности с профессиональным праздником — Днем Военно-воздушных сил России.

12 августа в стране отмечают 105 лет с момента создания ВВС РФ. История этого вида Вооруженных Сил — славная страница боевой летописи Отечества. В памяти народной навечно останутся подвиги военных авиаторов, защищавших не только воздушные рубежи Родины, но и исполнявших ответственные задания за ее пределами, — сказал губернатор края.

По словам Вячеслава Шпорта, за более чем вековую историю военно-воздушные силы приобрели масштаб боевых авиационных комплексов, надежно выполняющих задачи по обеспечению национальной безопасности Родины и воинский долг в любой точке планеты.

Глава региона подчеркнул, что Хабаровский край стоит на передовых рубежах России и в мире, выпуская уникальные боевые самолеты. Демонстрация на МАКС-2017 воздушного боя летчиком-испытателем первого класса Сергеем Чернышевым и заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом на истребителе Т-50 (ПАК ФА) и совместными экипажами летчиков Морской авиации ВМФ и корпорации «Иркут» на СУ-30СМ наглядно показали уникальность создаваемых в крае боевых машин четвертого и пятого поколений.