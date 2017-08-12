Способы поддержки волонтеров обсудят хабаровчане

«Формат круглого стола открытый, мы готовы услышать разные точки зрения, разные предложения, такие, которые будут во благо для волонтерского движения в целом. У молодежи края есть желание делать добрые дела и наша задача еще больше популяризировать волонтерское движение и сделать его максимально комфортным и доступным для всех. Уверен, ребята, у которых за плечами большой опыт волонтерской деятельности помогут нам в этом», — отметил председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Евгений Демин. Во время мероприятия будет организован тематический опрос. Пройти его можно и на сайте.