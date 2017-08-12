Способы поддержки волонтеров обсудят хабаровчане
В дискуссии примут участие представители власти края и местные добровольцы.
В дискуссии примут участие представители власти края и местные добровольцы.
14 августа в Хабаровске состоится круглый стол по развитию волонтерства. Собравшиеся обсудят способы нематериального вознаграждения добровольцев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Мероприятие проведут в Дальневосточном институте управления РАНХиГС в 16:00. Участие в разговоре примут представители власти края, добровольческих объединений и местных организаций. Свое мнение смогут высказать все желающие. Они обсудят создание новой системы поощрения для волонтеров.
«Формат круглого стола открытый, мы готовы услышать разные точки зрения, разные предложения, такие, которые будут во благо для волонтерского движения в целом. У молодежи края есть желание делать добрые дела и наша задача еще больше популяризировать волонтерское движение и сделать его максимально комфортным и доступным для всех. Уверен, ребята, у которых за плечами большой опыт волонтерской деятельности помогут нам в этом», — отметил председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Евгений Демин. Во время мероприятия будет организован тематический опрос. Пройти его можно и на сайте.