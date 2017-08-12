Дворы и парки следующим летом благоустроят на 300 млн рублей
В крае разработана программа формирования комфортной городской среды на ближайшие пять лет.
В крае разработана программа формирования комфортной городской среды на ближайшие пять лет.
Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2022 годы», которая разработана и сейчас активно обсуждается в крае, будет принята до 1 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ней прописаны механизмы участия муниципальных образований в работах по благоустройству дворов и общественных территорий, и получения субсидий.
Но прежде в поселках надо провести инвентаризацию, разобраться, в каком состоянии дворы, парки, скверы, центральные улицы, площади, есть ли там скамейки. Потом необходимо решить, что именно нужно сделать для преобразования облика населенного пункта.
— Поселения, где люди хотят
— Уже известно, что в 2018 году в программе благоустройства примут участие 89 муниципальных образований, — отметила Анжела Миронова. — На приведение в порядок дворов из федерального бюджета выделяется 242 млн рублей, еще 6 млн — на общественные места отдыха. Краевое финансирование остается на уровне прошлого года — 73 млн рублей.