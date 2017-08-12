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10:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дворы и парки следующим летом благоустроят на 300 млн рублей

В крае разработана программа формирования комфортной городской среды на ближайшие пять лет.

Источник: Reuters

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2022 годы», которая разработана и сейчас активно обсуждается в крае, будет принята до 1 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ней прописаны механизмы участия муниципальных образований в работах по благоустройству дворов и общественных территорий, и получения субсидий.

Но прежде в поселках надо провести инвентаризацию, разобраться, в каком состоянии дворы, парки, скверы, центральные улицы, площади, есть ли там скамейки. Потом необходимо решить, что именно нужно сделать для преобразования облика населенного пункта.

 — Поселения, где люди хотят что-то изменить, эту работу уже сделали, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель министра ЖКХ края Анжела Миронова. — Закончили инвентаризацию в селе Тополево Хабаровского района, Эльбане Амурского района, Полетном района имени Лазо. В нынешнем году две трети выделенных денег направлялось на дворы, одна треть — на общественные территории. Теперь край сам может решать, куда именно и сколько тратить денег. Если раньше в федеральной программе создания городской среды могли участвовать только те поселения, в которых есть многоквартирные дома, теперь это ограничение снято. Поселки, где исключительно частный сектор, тоже не лишены возможности получить деньги на благоустройство центральной площади, парка или сквера.

— Уже известно, что в 2018 году в программе благоустройства примут участие 89 муниципальных образований, — отметила Анжела Миронова. — На приведение в порядок дворов из федерального бюджета выделяется 242 млн рублей, еще 6 млн — на общественные места отдыха. Краевое финансирование остается на уровне прошлого года — 73 млн рублей.

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