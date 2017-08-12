В Московском регионе будет солнечно и до 28 градусов тепла
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Теплая, солнечная и сухая погода ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Теплая, солнечная и сухая погода ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области — от 23 до 28 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северной четверти со скоростью до 3−8 метров в секунду.
Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 13−15 градусов тепла, в центре — до плюс 18 градусов, в Подмосковье будет от 10 до 15 градусов. Ветер будет дуть
Днем в воскресенье вновь обойдется без осадков, в Москве воздух прогреется до 27−29 градусов тепла, по области — до 24−29 градусов. Ветер ожидается