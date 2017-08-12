В Московском регионе будет солнечно и до 28 градусов тепла

«Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области — от 23 до 28 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северной четверти со скоростью до 3−8 метров в секунду.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 13−15 градусов тепла, в центре — до плюс 18 градусов, в Подмосковье будет от 10 до 15 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 3−8 метра в секунду.