Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
В Киеве назвали дату «последнего боя за Украину» в Донбассе
Как маскируют тухлое мясо в магазинах
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
14День Воздушно-десантных войск—2017
11:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сотрудники МЧС проверили школы Новосибирска на безопасность

В новый учебный год — с чистой совестью. Школы Новосибирска сегодня под пристальным контролем. Специальные комиссии в составе сотрудников — полиции, Роспотребнадзора, МЧС — проверяют готовность учебных заведений к 1-му сентября.

Источник: РИА "Новости"

Первый этап. Сотрудник МЧС проверяет систему пожарной сигнализации и наличие эвакуационных выходов.

Безопасность превыше всего. В классах — огнетушители. На этажах — пожарные гидранты. Значение имеет и все, вплоть до отделки.

Александр Елясин, Старший инспектор ОНДиПР по Новосибирску: «Негорючая отделка стен — акриловые краски или какие-то другие негорючие материалы, а также отделка потолка и пола. Как мы видим, здесь находится линолеум. В данном случае будет проверятся сейчас сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности».

Сертификаты, договоры — на столе директора школы — кипа бумаг. Хоть одного разрешения нет — школу не откроют. Здесь все в норме — готовились с начала лета.

Марина Сидоренко, Директор школы № 69: «У нас в школе очень активное участие в подготовке школы к новому учебному году принимают дети. Например в этом году весь третий этаж был покрашен учащимися школы».

Проверяют школу сегодня — инспекторы разных служб — от Роспотребнадзора до полиции. У каждого ведомства — свои требования.

Надежда Попова, Инспектор ГИБДД: «На территории школы мы проверяем уголки безопасности, их наличие и наполняемость. Обязательно в каждом классе должен быть маршрут безопасного движения детей в школу, также на выходе из школы».

Комиссия продолжит работать до 20-го августа. После чего каждое учебное заведение города должно получить акт приёмки к началу нового учебного года. .

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
100 тысяч зрителей собрало грандиозное авиашоу в Новосибирске
Более 3 млн граждан Северной Кореи решили вступить в армию
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
В России создадут тяжелый беспилотник с двигателем от Су-57
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
Серебряный дуплет: легкоатлеты РФ взяли еще две награды ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь