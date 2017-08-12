Сотрудники МЧС проверили школы Новосибирска на безопасность

Источник: РИА "Новости"

Первый этап. Сотрудник МЧС проверяет систему пожарной сигнализации и наличие эвакуационных выходов.

Безопасность превыше всего. В классах — огнетушители. На этажах — пожарные гидранты. Значение имеет и все, вплоть до отделки.

Александр Елясин, Старший инспектор ОНДиПР по Новосибирску: «Негорючая отделка стен — акриловые краски или какие-то другие негорючие материалы, а также отделка потолка и пола. Как мы видим, здесь находится линолеум. В данном случае будет проверятся сейчас сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности».

Сертификаты, договоры — на столе директора школы — кипа бумаг. Хоть одного разрешения нет — школу не откроют. Здесь все в норме — готовились с начала лета.

Марина Сидоренко, Директор школы № 69: «У нас в школе очень активное участие в подготовке школы к новому учебному году принимают дети. Например в этом году весь третий этаж был покрашен учащимися школы».

Проверяют школу сегодня — инспекторы разных служб — от Роспотребнадзора до полиции. У каждого ведомства — свои требования.

Надежда Попова, Инспектор ГИБДД: «На территории школы мы проверяем уголки безопасности, их наличие и наполняемость. Обязательно в каждом классе должен быть маршрут безопасного движения детей в школу, также на выходе из школы».