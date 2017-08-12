Миллион рублей пришлось выплатить незадачливому алиментщику в Хабаровске
Вернуть долг мужчине пришлось, чтобы не потерять путевку за границу.
Вернуть долг мужчине пришлось, чтобы не потерять путевку за границу.
Хабаровск, 12 августа, AmurMedia.
Отец двух детей из Хабаровска задолжал более 1 млн рублей по алиментам. Должник выплатил всю сумму, чтобы с него сняли подписку о невыезде, сообщили ИА AmurMedia в
В Хабаровске судебные приставы призвали к ответу очередного должника по алиментам, в результате чего принудительно взыскано более 1 млн рублей в пользу двоих несовершеннолетних детей.
На исполнении в отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Хабаровску и Хабаровскому району находились исполнительные производства в отношении гражданина Б. о взыскании алиментной задолженности в пользу 8-летней дочери и 11-летнего сына.
Несколько лет мужчина не оказывал материальной помощи своим детям, продолжая вести беззаботную жизнь, не обременяя себя размышлениями о совести и ответственности. Однако исполнители закона напомнили должнику о родных детях в рамках возбужденных исполнительных производств.
Судебный
Перспектива привлечения к ответственности и приобретенная отпускная путевка за границу подвигли мужчину на оплату миллионной задолженности перед детьми. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.