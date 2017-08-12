Миллион рублей пришлось выплатить незадачливому алиментщику в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 августа, AmurMedia.

Отец двух детей из Хабаровска задолжал более 1 млн рублей по алиментам. Должник выплатил всю сумму, чтобы с него сняли подписку о невыезде, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСПП по региону.

В Хабаровске судебные приставы призвали к ответу очередного должника по алиментам, в результате чего принудительно взыскано более 1 млн рублей в пользу двоих несовершеннолетних детей.

На исполнении в отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Хабаровску и Хабаровскому району находились исполнительные производства в отношении гражданина Б. о взыскании алиментной задолженности в пользу 8-летней дочери и 11-летнего сына.

Несколько лет мужчина не оказывал материальной помощи своим детям, продолжая вести беззаботную жизнь, не обременяя себя размышлениями о совести и ответственности. Однако исполнители закона напомнили должнику о родных детях в рамках возбужденных исполнительных производств.

Судебный пристав-исполнитель применил к неплательщику такую меру принудительного исполнения как временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, а также составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.