10 стран с самыми высокими зарплатами в мире

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О топ-10 странах мира, в которых самая высокая зарплата, сообщает interesnoznat.com.

Люксембург.

Люксембург официально является страной с самыми высокими зарплатами в мире.

Минимальная зарплата в Люксембурге, составляющая $1921 (около 640 тыс. тенге), также является самой высокой в мире. А средняя зарплата в этой стране составила рекордные $4090.

Высочайший уровень жизни своих граждан правительство Люксембурга обеспечивает благодаря добыче железной руды и производства железа и чугуна.

Но, конечно ключевую роль играют предоставляемые правительством выгодные условия для иностранных государств и офшорная зона — в Люксебурге находятся крупнейшие организации ЕС, инвестиционные фонды и множество банков.

Норвегия.

Средний ежемесячный заработок в Норвегии составляет $ 3 670. И примечательный является то, что подобную зарплату могут получать не только коренные жители Норвегии, как это принято во многих других европейских странах, а также эмигранты.

Также эта скандинавская страна известна своими низкими налогами на доходы физических лиц, но при этом медицина и высшее образование в Норвегии исключительно на бесплатной основе.

И касается это абсолютно всех сфер, а качество предоставляемых услуг находится на высочайшем уровне.

Австралия.

Австралия со средним ежемесячным доходом в $ 3 500 находится на третьем месте в списке стран с самыми высокими заработными платами.

При этом самыми высокооплачиваемыми в Австралии считаются профессии, связанные с горнодобывающей и нефтегазовой отраслями, инженеры, а также специалисты по строительному проектированию либо проектированию трубопроводов.

США.

Средний ежемесячный доход американцев составляет $ 3 200.

А самые высокие зарплаты получают граждане таких профессий, как инженер, врач, учитель и полицейский.

Великобритания.

В среднем англичане получают ежемесячную зарплату в $ 3 065.

Однако в Великобритании существует огромная разница между доходами богатых и бедных граждан.

Бельгия.

Средняя ежемесячная зарплата в Бельгии составляет $ 3035 (около 1 млн. 11 тыс. тенге), а минимальная — $ 1502.

Швеция.

Средний ежемесячный доход шведов составляет $ 3023. Наибольшую зарплату получают менеджеры, преподаватели и врачи.

Ирландия.

Средняя ежемесячная заработная плата ирландцев составляет $ 2 997.

Финляндия.

Средний ежемесячный заработок в Финляндии составляет $ 2 926. А самой высокооплачиваемой является профессия врача.

Франция.

Средняя ежемесячная заработная плата во Франции составляет $ 2 886.

При этом эта цифра варьируется в зависимости от района. Так наибольший доход получают в Париже.