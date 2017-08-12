10 стран с самыми высокими зарплатами в мире
Топ 10 стран мира, в которых самая высокая зарплата.
Топ 10 стран мира, в которых самая высокая зарплата.
О топ-10 странах мира, в которых самая высокая зарплата, сообщает interesnoznat.com.
Люксембург.
Люксембург официально является страной с самыми высокими зарплатами в мире.
Минимальная зарплата в Люксембурге, составляющая $1921 (около 640 тыс. тенге), также является самой высокой в мире. А средняя зарплата в этой стране составила рекордные $4090.
Высочайший уровень жизни своих граждан правительство Люксембурга обеспечивает благодаря добыче железной руды и производства железа и чугуна.
Но, конечно ключевую роль играют предоставляемые правительством выгодные условия для иностранных государств и офшорная зона — в Люксебурге находятся крупнейшие организации ЕС, инвестиционные фонды и множество банков.
Норвегия.
Средний ежемесячный заработок в Норвегии составляет $ 3 670. И примечательный является то, что подобную зарплату могут получать не только коренные жители Норвегии, как это принято во многих других европейских странах, а также эмигранты.
Также эта скандинавская страна известна своими низкими налогами на доходы физических лиц, но при этом медицина и высшее образование в Норвегии исключительно на бесплатной основе.
И касается это абсолютно всех сфер, а качество предоставляемых услуг находится на высочайшем уровне.
Австралия.
Австралия со средним ежемесячным доходом в $ 3 500 находится на третьем месте в списке стран с самыми высокими заработными платами.
При этом самыми высокооплачиваемыми в Австралии считаются профессии, связанные с горнодобывающей и нефтегазовой отраслями, инженеры, а также специалисты по строительному проектированию либо проектированию трубопроводов.
США.
Средний ежемесячный доход американцев составляет $ 3 200.
А самые высокие зарплаты получают граждане таких профессий, как инженер, врач, учитель и полицейский.
Великобритания.
В среднем англичане получают ежемесячную зарплату в $ 3 065.
Однако в Великобритании существует огромная разница между доходами богатых и бедных граждан.
Бельгия.
Средняя ежемесячная зарплата в Бельгии составляет $ 3035 (около 1 млн. 11 тыс. тенге), а минимальная — $ 1502.
Швеция.
Средний ежемесячный доход шведов составляет $ 3023. Наибольшую зарплату получают менеджеры, преподаватели и врачи.
Ирландия.
Средняя ежемесячная заработная плата ирландцев составляет $ 2 997.
Финляндия.
Средний ежемесячный заработок в Финляндии составляет $ 2 926. А самой высокооплачиваемой является профессия врача.
Франция.
Средняя ежемесячная заработная плата во Франции составляет $ 2 886.
При этом эта цифра варьируется в зависимости от района. Так наибольший доход получают в Париже.
Но во Франции очень высокие налоги, и после их уплаты французам остается лишь 49,4% от реальной зарплаты.