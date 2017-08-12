Шарапова рассказала, почему ее не любит Серена Уильямс

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. В своей автобиографии Мария Шарапова написала о причине столь сильной ненависти Серены Уильямс к ней.

После поражения в финале Уимблдонского турнира в 2004 году, Уильямс расплакалась в раздевалке, а Шарапова стала невольной свидетельницей ее слабости.

«Серена и я должны быть друзьями: у нас одна и та же страсть. Но мы не друзья», — говорится в строках автобиографии, фрагмент которой опубликован в журнале People.

Как считает Шарапова, Уильямс стала испытывать к ней настоящую ненависть после матча на Уимблдонском турнире в 2004 году. Тогда Серена проиграла. Но после матча, она нашла в себе силы, чтобы обнять Шарапову и поздравить с «хорошей работой».

«Когда я пришла в раздевалку, я услышала, как Серена Уильямс плачет. Я постаралась убежать из раздевалки как можно быстрее, однако, уверена, Серена услышала меня. Люди часто спрашивают, почему я имею столько проблем в матчах Уильямс (19 матчей я проиграла и только 2 выиграла). Думаю, ответ кроется в той раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня за то, что я, будучи хрупким ребенком, обыграла ее. Но более всего она возненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет», — пишет Шарапова.

Мария Шарапова в 2004 году обыграла Ульямс в финале Уимблдонского турнира в двух сетах — 6:1, 6:4. Это был первый трофей Большого шлема в карьере теннисистки.