Жители Находки вновь вышли на пикет против угольной пыли

Источник: Восток Медиа

В Находке сегодня, 12 августа, на площадке у памятника Красным партизанам прошёл второй в этом году пикет против угольной пыли. Если зимняя акция протеста, организованная общественниками, собрала порядка четырёх тысяч участников, то августовский пикет объединил несколько десятков человек.

Активисты признались, что не стали бы проводить такую акцию в августе — время для протестной активности неудачное, но против угольной пыли в своих населённых пунктах поднялись жители посёлка Славянка и города Советская Гавань, у которых также возникла серьёзная угроза распространения угольной пыли.

«Нам пришлось спешно подавать заявку на пикет солидарности “За право дышать! Вместе мы сила!”. В борьбе за чистый воздух нас поддержали и жители Кузбасса, где творится настоящий экоцид, и жители Калининграда, где большинство котельных работают на угле. Всем жителям этих городов приходится тяжело, но острее всего ситуация обстоит в Находке, окольцованной со всех сторон терминалами, где перегрузка ведётся варварским способом — не в комковой форме, а в форме угольной пыли, плюс ещё производится дробление угля. И при этом мы не можем получить от ответственных лиц надзирающих органов результаты проверок стивидорных компаний. Поэтому акции будут продолжаться», — рассказала одна из организаторов пикета Лира Ивлева.

По её словам, одним из требований будущих акций станет снятие с должностей конкретных лиц ответственных лиц. На пикете сегодняшнем пикете организовали очередной сбор подписей, которые отправят вместе с подписями жителей Славянки, Владивостока президенту страны.

«Мы составили общее обращение, и весь Дальний Восток сегодня объединился против угольной пыли, при этом, несмотря на кажущееся снижение протестной активности, мы видим, что множество обращений возымели своё действие, и стивидоры начали предпринимать какие-то меры. Но успокаиваться пока рано, и мы надеемся получить результаты проверок стивидорных компаний», — рассказала одна из активисток микрорайона Светлана Астафьева.