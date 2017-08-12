Самый точный прогноз погоды в Молдове на 13 и 14 августа

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 августа по всей стране установится солнечная погода, без осадков. Выходные обещают быть жаркими — «желтый код» метоопасности все еще действует.

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Сегодня, 12 августа, на севере страны температура воздуха составит днем +32, +34 градуса, ночью +17 +20. В центре республики ожидается от +32 до +35 в дневные часы и +18, +21 градус ночью. На юге +33, +36 градусов по Цельсию.

Осадки сегодня не ожидаются, но возможны слабые геомагнитные возмущения в рамках нормальных показателей.

В воскресенье, 13 августа, синоптики прогнозируют жаркую погоду. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов. В северных районах страны вероятны грозы и кратковременные дожди.

В понедельник, 14 августа, дожди и температура воздуха до +28, +30 градусов по Цельсию.

В целях предотвращения опасного роста концентраций вредных примесей в воздухе Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает о недопустимости сжигания растительных остатков и бытового мусора.

Традиции на 12 августа.

Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная.

Если сильно мерцают на рассвете звезды — в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь — надо ждать долгого ненастья.

Бывает и так, что в этот день мухи и комары особенно сильно донимают работающих в поле и в огородах людей, тогда надо ждать дождя. Считается, что рожь, да и вообще все культуры, посеянные в этот день, уродятся особенно хорошо, и святой покровитель дня поможет в тяжелых работах. В народе говорят: «Святой Сила прибавит мужику силы», «На Силу и бессильный богатырем живет».

Говорили также, что в этот день ведьмы выдаивают чужих коров и обмирают, опившись молока. Поэтому и вычислить их можно именно по этому признаку. Считалось, что сон их настолько крепок, что разбудить их можно, либо побрызгав святой водой, либо поднести к пяткам зажженную солому.