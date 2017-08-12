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08:41 (мск), источник: 365info.kz

Водителей автобусов уволили после забастовки в Алматы

Водители двух популярных автобусных маршрутов устроили накануне, 11 августа, забастовку в Алматы. И лишились работы, сообщает КТК.

Источник: 365info.kz

Водители требовали повышения зарплаты. По их словам, с введением дифференцированного тарифа получать стали вдвое меньше.

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Бастующий Нуржан Еркежанов рассказал: «Я сам получил 30 тысяч. Вот сейчас приближается сентябрь месяц, у каждого дети, каждому покупать одежду, форму и все это как? Я не знаю». Кроме того, водители требовали снизить план..

Работодатель поставил им планку в 900 оплат картой «Онай» в день. Бастующие уверяют, что стольких пассажиров не набирается. Руководство автопарка прокомментировало забастовку. По словам директора Баурджана Кулишева, водители сами виноваты в том, что стали зарабатывать меньше: намеренно скрывают дневную выручку, нарушают правила дорожного движения и хамят пассажирам..

А каждая провинность лишает их премий. Кулишев заверяет: проверка видеозаписи с автобусов этих маршрутов показала, что ездят каждый день 1300−1400 пассажиров, так что план выполнить более чем реально. «Раньше им было наплевать на зарплату, потому что им черного нала хватало, сейчас черного нала нет, и, соответственно, они вспомнили про зарплату», — поясняет работодатель. В комментарии Tengrinews.kz Кулишев привел такие цифры. Добросовестно работавший водитель за 14 дней заработал 118 тысяч тенге. Его коллега, не выполнявший план, и воровавший, по словам директора, деньги, получил 51 тысячу тенге..

«За что я должен ему повышать зарплату? За то, что уносил по 20 тысяч тенге в день? За 14 дней он 280 тысяч тенге унес наличными? А потом добросовестные водители, которые выполняют план, спросят, зачем они выполняют план, если другие забирают так деньги?» — возмущался Кулишев.

Бастующие угрожали написать в прокуратуру, а директор автопарка — засудить их. После обеда 11 августа автобусы вышли на линию, но за рулем были уже другие водители.

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